Luis Miguel y un nuevo récord en Spotify: una de sus canciones superó las 1.000 millones de reproducciones + Agregar ámbito en









La noticia fue confirmada por Warner Music México, que celebró el logro del cantante y destacó la permanencia de uno de los repertorios más importantes de la música en español.

El reconocido cantante sumó un nuevo hito en su carrera. News Digitales

Luis Miguel alcanzó un nuevo récord en su carrera al lograr que “Ahora te puedes marchar” superara las 1.000 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción de su catálogo en ingresar al exclusivo Billions Club, reservado para los temas más escuchados de la historia de la plataforma.

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La noticia fue confirmada por Warner Music México, que celebró el logro del cantante y destacó la permanencia de uno de los repertorios más importantes de la música en español.

Luis Miguel se abre paso en el ‘Billions Club’ de @Spotify por alcanzar las mil millones de reproducciones de “Ahora Te Puedes Marchar” ¡hoy toca seguir escuchándola sin parar para celebrar! @LMXLM pic.twitter.com/P83ZS3EQzG — Warner Music México (@warnermusicmex) June 30, 2026 El récord de Luis Miguel en Spotify “Ahora te puedes marchar” se convierte así en la primera obra de Luis Miguel en romper la barrera de las mil millones de escuchas, un registro que muy pocas canciones latinoamericanas han conseguido alcanzar en Spotify.

La discográfica sostuvo que el ingreso al Billions Club “es el reflejo de cómo el catálogo de Luis Miguel se mantiene vivo, fresco y en constante tendencia”, al tiempo que remarcó que sus canciones continúan conectando tanto con sus seguidores históricos como con nuevas generaciones de usuarios de plataformas digitales.

Luis Miguel se unió al prestigioso club donde se encuentran artistas de la talla de Shakira, Bad Bunny, Justin Bieber, The Weeknd, Taylor Swift y más, quienes cuentan con temas que superan las mil millones de reproducciones en Spotify.

Hasta la fecha, el club de artistas con canciones que superan los mil millones de reproducciones en Spotify incluye a figuras internacionales de distintos géneros. Algunos de los artistas más reconocidos que han llegado a los mil millones son: The Weeknd

Ed Sheeran

Billie Eilish

Dua Lipa

Bad Bunny

Taylor Swift

Post Malone

Justin Bieber

Harry Styles

Shakira