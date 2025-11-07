Alerta inversores: las cuatro Obligaciones Negociables que rinden más de un 10% anual en dólares

A medida que el panorama económico se fue aclarando, los precios de las ONs comenzaron a subir.

Los inversores argentinos que busquen altos rendimientos en dólares pero sin apostar por acciones pueden volcar su dinero a las Obligaciones Negociables . De hecho, en el mercado local ahora se operan algunos de estos bonos corporativos con rentabilidades superiores al 10% anual en moneda dura.

Hace algunos años, cuando la incertidumbre sobre la situación política y económica del país era mayor que en la actualidad, gran parte de las ONs rendían más de un 10% anual en dólares , incluso las de alto perfil crediticio.

No obstante, a medida que el panorama se fue aclarando , los precios comenzaron a subir y, por ende, los retornos empezaron a bajar .

"Luego del rally de los últimos días, el universo de Obligaciones Negociables en dólares empieza a mostrar rendimientos más acotados", comentó el analista y asesor financiero Mariano Monferini .

Por esta razón, ahora sólo hay cuatro dentro de los títulos con más volumen que ofrecen rendimientos superiores al 10% .

Captura de pantalla 2025-11-07 135144 Ahora sólo hay cuatro obligaciones negociables dentro de los títulos con más volumen que ofrecen rendimientos superiores al 10%

Las 4 Obligaciones Negociables que rinden más de un 10% en dólares

Actualmente, en la bolsa porteña se opera la CS38O/D, un título de Cresud que vence en marzo de 2026, paga la renta semestralmente y cuenta con una tasa interna de retorno (TIR) del 16,7%.

Luego, se encuentra la LOC3O/D, de Loma Negra. En este caso, el vencimiento también es en marzo de 2026 y el cupón se paga cada seis meses. Por el precio actual, la TIR es del 10,9%, aproximadamente.

Otro de los bonos corporativos más rentables es el PN41O/D de Pan American Energy, el cual caduca en agosto del 2029, abona la renta de manera semestral y se negocia con un rendimiento del 13,4%.

Por último, se destaca la TLCPO/D de Telecom Argentina. El título finaliza en mayo de 2033, también paga los cupones cada seis meses y ofrece una TIR de alrededor del 11,2%.

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas cedears Depositphotos

Los bonos corporativos más recomendables

Según Monferini, de las alternativas alternativas con rendimiento superiores al 10% anual, una de las más atractivas sería la Telecom 2033 por contar con un vencimiento más alejado. "En estos casos, los inversores minoristas deben prestar especial atención a las comisiones, ya que en plazos tan cortos el costo operativo puede afectar sensiblemente la TIR efectiva del instrumento", aclaró.

Por su parte, el consultor Fernando Villar coincidió en la elección de la ON de Telecom y consideró otra opción más. "Claramente por perfil de riesgo, PN41 y TLCP son las mejores, ya que tienen una situación patrimonial y nivel de endeudamiento adecuados", indicó.