El elogio de Madonna a Rosalía por su nuevo disco "Lux": "Una auténtica visionaria"

La cantante estadounidense recurrió a sus redes sociales para elogiar a su colega por su nuevo material.

La reina del pop elogio a la cantante española.

La cantante estadounidense Madonna ha elogiado a Rosalía y a su último disco de estudio, "Lux", destacando que no puede parar de escuchar el nuevo proyecto de la artista española y que esta es una visionaria.

"Eres una auténtica visionaria", le dice en Instagram la 'reina del pop' en un mensaje acompañado de tres corazones blancos. Madonna le da las gracias en sus historias y destaca que no puede dejar de escuchar a la catalana.

image El nuevo disco de Rosalía se filtró a través de las redes El nuevo disco de Rosalía, "Lux", ha sido filtrado por parte de varias personas en redes sociales, dos días antes de su publicación oficial, el 7 de noviembre.

Aunque desde la discográfica de la artista, Columbia Records, no han explicado el origen, en TikTok una usuaria aseguraba que en una tienda llamada Music Stop, en Bayamón (Puerto Rico) ya estaba a la venta el vinilo.

La filtración se produce apenas unas horas después de que Spotify activara brevemente la reproducción de "Reliquia", el segundo adelanto del disco, que estuvo disponible durante solo unos minutos antes de ser retirado.

Este inesperado movimiento generó una fuerte reacción en redes sociales, alimentando la expectación en torno al álbum y evidenciando una vez más las dificultades de mantener bajo control las estrategias de publicación en la era digital.

