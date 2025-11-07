París lanzó un insólito sorteo: el premio serán tumbas de sus cementerios más famosos

El gobierno de París lanzó un sorteo sin precedentes que permitirá a los ganadores ser enterrados en tumbas patrimoniales abandonadas con la condición de que se hagan cargo de su restauración. La curiosa iniciativa busca dar fin con el problema de saturación de los cementerios que afronta la capital francesa.

En detalle, París otorgará 634.000 concesiones de tumbas. Descansar junto a figuras rutilantes como el cantante de The Doors, Jim Morrison, en el Père-Lachaise o la filósofa francesa Simone de Beauvoir en Montparnasse era un deseo inalcanzable para el común de los parisinos, ya que los cementerios históricos llevan saturados desde principios del siglo XX. El extraño concurso, abre la posibilidad de un descanso eterno junto a estos personajes históricos.

Los cementerios parisinos están repletos de tumbas abandonadas que no pueden destruirse por su valor patrimonial, defendido por la ley . Es por eso que la solución que encontró el gobierno de la ciudad es poner treinta monumentos a la venta. Las distribución de las tumbas será de manera equitativa: diez en el Père-Lachaise, diez en Montparnasse y diez en Montmartre.

La propuesta fue todo un éxito. “En las primeras 24 horas se registraron 1.000 clics en los expedientes de candidatura” , comentó Paul Simondon, responsable de asuntos funerarios del Ayuntamiento de París.

Quienes salgan sorteados, deberán cumplir las condiciones de restauración y compra que detalló el ayuntamiento. Caso contrario, la venta del monumento será anulada y el comprador perderá su inversión .

El primero de los cementerios que tendrá 10 tumbas restauradas es el de Père Lachaise, uno de los lugares más emblemáticos de París. Debe su nombre al confesor del rey Luis XIV, el padre François d’Aix de La Chaise.

Ubicado en el distrito 20, se extiende sobre 44 hectáreas y alberga alrededor de 70.000 tumbas, lo que lo convierte en la necrópolis más grande y visitada de la capital francesa. Su diseño combina el trazado paisajístico de un parque inglés con la solemnidad de un espacio de meditación, y reúne todos los estilos del arte funerario: desde tumbas góticas y bóvedas haussmannianas hasta imponentes mausoleos clásicos.

Monmartre_Cemetery

El cementerio de Montparnasse, con 19 hectáreas, ocupa el segundo lugar en extensión. Rodeado de árboles y situado en el terreno donde antiguamente funcionaban tres granjas, conserva la torre de uno de los viejos molinos harineros de la zona. Entre sus tumbas descansan figuras centrales de la cultura francesa como Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Charles Garnier. Su atmósfera serena contrasta con la vitalidad del barrio que lo rodea.

Por su parte, el cementerio de Montmartre, inaugurado en 1825 y próximo a la basílica del Sacré-Cœur, es la tercera gran necrópolis de París, con unas 20.000 parcelas. Allí reposan escritores y artistas como Stendhal, Émile Zola, Hector Berlioz y Dalida, cuya tumba —cubierta siempre de flores— es la más visitada del recinto.