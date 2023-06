Machine Gun Kelly vuelve a la Argentina: cuándo y dónde comprar las entradas

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través de Movistar Arena, primero en la preventa exclusiva para clientes Banco Patagonia (por 48 hs o hasta agotar stock, lo que suceda primero), a partir del lunes 12 de junio a las 10 am. Luego, se dará paso a la venta general. En ambas instancias, los clientes Patagonia contarán con el beneficio de 3 cuotas sin interés.

Colson Baker, más conocido en todo el mundo por su nombre artístico Machine Gun Kelly, saltó a la fama hace más de diez años como rapero, consolidándose como una de las figuras centrales de la escena con sus primeros cinco trabajos, Lace Up (2012), General Admission (2015), bloom (2017), BINGE (2018) y Hotel Diablo (2019). La versatilidad del músico quedó demostrada con sus últimos dos álbumes, Tickets To My Downfall (2020) y mainstream sellout (2022), que lo encontraron incursionando en un pop-punk de letras introspectivas que le valieron elogios de figuras como Mick Jagger, quien afirmó que el músico era de lo más renovador de las nuevas generaciones del rock.