El sorpresivo mensaje de Madonna al Papa Francisco: "¿Será posible que nos encontremos un día?"

Ahora parece que Madonna busca acercar posiciones con Francisco, no solamente por los episodios del pasado sino también por la actualidad, donde ella es portavoz de diversas cuestiones de defensa de libertades como el aborto, el feminismo, etc. “Hola papa Francisco, soy una buena católica, lo juro. Quiero decir, no lo juro”, expresó.

“¿Será posible que nos encontremos un día para discutir algunos temas importantes?”, indicó en su tuit publicado el miércoles por la noche, al expresar el pedido de una reunión o audiencia con el Sumo Pontífice. Los fanáticos y los usuarios de Twitter se vieron sorprendidos por la solicitud de acercamiento.

madonna tuit 2022.jpg

Madonna había demostrado simpatía por Francisco en un evento en 2015: “Las reglas son para los locos, por eso me gusta el Papa. Parece muy abierto de mente”, aseguró en ese momento.

En tono de broma, en el tuit de anoche agregó: “Fueron varias décadas desde mi última confesión”, publicó. De esta manera dejó sentada la necesidad de tener una audiencia con el Papa, quien a sus 85 años no atraviesa un buen momento de salud por una distensión de los ligamentos de su rodilla derecha.

De hecho el Sumo Pontífice llegó en silla de ruedas y empujado por un asistente a una audiencia en el Vaticano, debido a los dolores que limitan su movilidad. Contó, además, que recibió inyecciones para intentar mejorar su cuadro, aunque sigue con dificultades para caminar y estar parado.