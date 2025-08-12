Marcos Camino de Los Palmeras, duro contra "Cacho" Deicas: "No está en condiciones mentales de decidir"

La fuerte interna entre Marcos Camino , fundador de Los Palmeras , y Rubén “Cacho” Deicas , quien era la cara más representativa del grupo de cumbia hasta su salida, sigue presente, ahora con fuertes acusaciones.

Todo comenzó en el mes de enero, cuando Cacho Deicas sufrió un ACV isquémico que lo mantuvo internado durante cinco días, además de tener que llevar adelante un largo proceso de recuperación en su hogar, alejado completamente de su trabajo como vocalista de Los Palmeras.

Desde un principio comenzaron los cruces entre Camino y la familia de Cacho, que se incrementaron cuando se confirmó que el vocalista no formaría más parte del reconocido grupo de cumbia santafesina.

Por su parte, en la previa de un show que Los Palmeras (ahora con Pablo López como vocalista principal) brindaron en la localidad de Zárate, Camino realizó explosivas declaraciones en contra de su ex compañero y amigo, incluso poniendo en duda sus facultades mentales.

"Él no está en condiciones mentales de decidir. Y además los hijos no le permiten... Es imposible cuando tenés cinco hijos y entre ellos no están de acuerdo", aseguró el acordeonista, quien además se mostró molesto por el lugar en el que él y el resto de los integrantes del grupo quedaron frente a este conflicto que tomó gran repercusión mediática.

"Nos arruinaron todo. Porque hoy la gente queda con el pensamiento de que él es la víctima de un grupo que le sacó provecho, cuando es todo al revés. El consiguió todo a través de Los Palmeras, porque cuando él vino a Los Palmeras vivía en la casa de los suegros, por ejemplo. Y hoy tienes muchísimas propiedades, para todos los hijos...", afirmó.

Sobre si le gustaría que Cacho vuelva a formar parte del grupo, expresó: "Pasaron muchas cosas... Me agredieron demasiado, me lastimaron hasta el alma, especialmente uno de los hijos de él, que dijo barbaridades y me ensució por todos lados. Y es difícil decir 'no pasó nada, sigamos'. Te soy honesto, te digo la verdad. Yo perdono pero no olvido. Y me hicieron mucho daño. Y lo peor es que él no salió a decir 'la cosa no es así'. Él aprovechó la situación para victimizarse".

"Las grandes soluciones están en las grandes decisiones. Y esta fue la mejor decisión", sumó, contundente, sobre la decisión de que Cacho Deicas deje de formar parte de Los Palmeras, luego de sumarse en 1978, dos años después de la formación del grupo de cumbia.