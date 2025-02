Margarita en el Movistar: un cuento de hadas fiel a Disney pero con el sello Cris Morena

“Margarita” no es la excepción y confirma que Cris Morena lo hizo de nuevo. Debutó en Max donde fue el programa del año aunque en Telefé no logró el rating esperado, acaso porque las nuevas generaciones ya no se prenden a un horario determinado en la TV abierta. El anuncio del Movistar Arena disparó las localidades agotadas y se multiplicaron las fechas hasta llegar a los 14 shows.