"Cumbres Borrascosas": la película de Emerald Fennell con Margot Robbie y Jacob Elordi presentó su primer adelanto

Basada en la clásica novela de Emily Brontë. Llega a los cines el 12 de febrero de la mano de Warner Bros.

El primer tráiler de la adaptación de la directora Emerald Fennell del clásico cuento de amor y anhelo de Emily Brontë , Cumbres Borrascosas ya está disponible. La película presenta la ardiente pareja formada por Margot Robbie y Jacob Elordi .

El tráiler se abre con una toma típica de una finca en los páramos de West Yorkshire, luego un hermoso primer plano de Robbie y luego, de repente, una toma muy sensual de dos manos femeninas amasando pan.

Desde allí vemos, intercaladas entre imágenes más serias, una espalda desnuda y sudorosa; un Elordi sin camisa manejando heno en un establo; más amasado de pan; dedos pasando por yemas de huevo; el personaje de Robbie poniendo sus dedos en la boca de Elordi; un corpiño siendo ajustado; un corpiño siendo cortado; más dedos en bocas; una mujer con aparejos de caballo colocados en su cara; más Elordi sin camisa; el dúo cara a cara a punto de besarse; y, por supuesto, un dedo en la boca de un pez.

La novela original de Brontë es considerada por muchos como una de las grandes piezas literarias cuando se publicó en 1847. La historia original sigue a dos familias, los Earnshaw y los Linton, y la turbulenta relación que tienen con el hijo adoptivo de los Earnshaw, Heathcliff.

Robbie interpreta a Catherine Earnshaw y Elordi interpreta a Heathcliff. Fennell escribió, dirigió y produjo. Robbie también produce a través de su productora LuckyChap. Esta es la tercera colaboración entre LuckyChap y Fennell. La productora de Robbie también produjo su película Saltburn y Promising Young Woman, por la que Fennell ganó un Oscar al mejor guion original.

Controversia por la elección de Jacob Elordi como Heathcliff

Fennell ha recibido críticas por elegir a un actor blanco para el papel de Heathcliff, descrito en el libro como un "gitano de piel oscura" y un "lascar", un término anticuado que significa marinero procedente de la India o el Sudeste Asiático.

Gran parte del material original aborda las implicaciones del aspecto de Heathcliff y la intrincada dinámica racializada y colonial dentro de su familia adoptiva (así como su posición social y la falta de familia conocida), ya que sufre abusos y acoso constantes por parte del hermano de Catherine. El descontento adicional también surgió por el liderazgo general de Fennell en el proyecto, dada su afinidad por lo obsceno y el hecho de que la película no se presenta como una versión moderna.

Cumbres Borrascosas llega a los cines el 12 de febrero.