Sebastian Stan protagonizará una nueva adaptación en cines de "Frankenstein"







La película se suma a una serie de adaptaciones y reinvenciones recientes sobre la obra de Mary Shelley.

Stan protagonizará la película del cineasta Radu Jude.

El clásico cuento de terror gótico de Mary Shelley, Frankenstein, tendrá una nueva adaptación, esta vez del autor rumano Radu Jude (No esperes demasiado del fin del mundo). Sin embargo, esta tendrá un giro inesperado: el protagonista Sebastian Stan interpretará tanto al monstruo como a su creador en la modernización de la novela de 1818.

Según informes, la película se titulará Frankenstein en Rumania y combinará la historia de Shelley sobre el sueño descabellado de un científico por crear nueva vida con el horror real de la prisión secreta de la CIA en ese país.

Jude siempre ha querido colaborar con Stan, quien nació en Rumania y vivió allí sus primeros ocho años de vida. Le presentó la idea de Frankenstein a la estrella del UCM y lo convenció.

Estará a la par con la película más reciente de Radu, una adaptación de Drácula de Bram Stoker, que se estrenó en el Festival de Cine de Locarno esta semana. Esta película de humor negro se rodó en Transilvania, y Jude la describió como su "carta de amor a Ed Wood". Jude está escribiendo Frankenstein en Rumania; aún no se ha revelado la fecha de inicio del rodaje.

Películas de Frankenstein que llegarán próximamente Esta primavera llega a Netflix la esperadísima versión de la historia de Guillermo Del Toro, inspirada en las ilustraciones del artista de cómics Bernie Wrightson: estará protagonizada por Jacob Elordi como el monstruo y Oscar Isaac como Victor Frankenstein.

El año que viene llega a los cines The Bride!, escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, e inspirada en la clásica película de terror de Universal La novia de Frankenstein. Estará protagonizada por Christian Bale como el monstruo y Jessie Buckley como su futura esposa. La cineasta canadiense Grace Glowicki (Booger) también estrenó a principios de este año su película de terror corporal inspirada en Frankenstein Dead Lover.

