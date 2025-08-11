Jennifer Aniston aseguró que el elenco de "Friends" hizo todo lo posible para ayudar a Matthew Perry







Perry falleció en octubre de 2023. Posteriormente, se informó que falleció debido a los efectos agudos de la ketamina.

La actriz habló sobre la muerte de su compañero de elenco en Friends.

Jennifer Aniston habló sobre la muerte de su coprotagonista en Friends, Matthew Perry, y sus luchas con la adicción y el abuso de sustancias, afirmando: "Me alegro de que haya superado ese dolor".

Sus comentarios aparecieron en una entrevista publicada el lunes en el portal Vanity Fair. La actriz trabajó con Perry durante 10 años en "Friends", la popular comedia de NBC que los catapultó al estrellato. En 2021, Aniston se reunió con Perry, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer para el especial de HBO Max Friends: The Reunion.

Dos años después, Perry falleció en octubre de 2023. Posteriormente, se informó que falleció debido a los efectos agudos de la ketamina. La enfermedad coronaria y los efectos del ahogamiento y la buprenorfina también se mencionaron como factores contribuyentes a su muerte.

Qué dijo Jennifer Aniston sobre la muerte de Matthew Perry “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos”, declaró Aniston a VF sobre el fallecimiento de Perry, reflexionando sobre los esfuerzos colectivos para conseguirle ayuda en su lucha contra la adicción. “Pero casi parecía que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue realmente difícil para él”.

“Aunque fue muy duro para todos nosotros y para la afición, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor”, añadió. “Me alegra que ya no sufra más”.

En 2023, la actriz le dedicó un homenaje en Instagram a su coprotagonista poco después de su fallecimiento: "Matty, te quiero muchísimo y sé que ahora estás en paz y sin dolor". En octubre de 2024, Aniston también conmemoró el primer aniversario de la muerte de Perry compartiendo varias fotos de ambos juntos a lo largo de los años. En su última entrevista, Aniston habló abiertamente sobre su eterno amor por Friends y la gratitud que siente por el impacto global que ha tenido en los espectadores durante décadas. "Si ['Friends'] fuera lo único en mi currículum, sería muy feliz y bendecida", compartió.

