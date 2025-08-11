Noah Centineo podría protagonizar la película "John Rambo", precuela de la cinta de Sylvester Stallone







El director de Sisu, Jalmari Helander, dirigirá la película a partir de un guion del dúo de guionistas Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

Noah Centineo está cerca de protagonizar John Rambo, película precuela de la historia protagonizada por Sylvester Stallone. El director de Sisu, Jalmari Helander, dirigirá la película a partir de un guion del dúo de guionistas Rory Haines y Sohrab Noshirvani.

Fuentes citadas por el portal Deadline indican que el proyecto aún tiene un par de obstáculos que superar, pero todo va por buen camino, con la esperanza de rodar en primavera en Tailandia. También añaden que, si bien no hay acuerdos cerrados, Lionsgate es el favorito para conseguir el paquete. El estudio no ha estrenado las dos últimas películas de Rambo, pero mantiene una relación con Helander, tras haber trabajado con él en Sisu.

De qué tratará John Rambo La trama de la película es un secreto, pero será la historia del origen de un joven John Rambo durante la Guerra de Vietnam. Uno de los héroes de acción más icónicos del cine estadounidense, el personaje fue creado por David Morell en su novela First Blood. La película original de 1982 vio a Sylvester Stallone interpretar al veterano Boina Verde, quien es obligado por un cruel sheriff y sus ayudantes a huir a las montañas y librar una creciente guerra en solitario contra sus perseguidores.

Las cinco películas de la franquicia han generado más de u$s800 millones en todo el mundo; la más reciente, Rambo: Last Blood de 2019, producida por Millennium y Sly's Balboa, recaudó u$s92 millones en taquilla.

Los productores de la última entrega son Kevin King-Templeton, de Templeton Media, Les Weldon, Jonathan Yunger y Avi Lerner. Los productores ejecutivos incluyen a Trevor Short y Dallas Sonnier y Amanda Presmyk, de Bonfire Legends.

En cuanto a Centineo, su estrellato ha estado en ascenso tras papeles revelación en las exitosas series de Netflix A todos los chicos de los que me enamoré y El recluta, pero este es el tipo de papel que podría catapultar a una joven estrella a la fama. Próximamente, interpretará a Ken Masters en la adaptación de acción real de Street Fighter, producida por Legendary, junto a Jason Momoa y Andrew Koji. Dirigida por Kitao Sakurai, la película se estrenará en 2026

