Del éxito del cine a Netflix: la película con Pedro Pascal y Paul Mescal de la que todos están hablando







Después del tremendo furor causado en la pantalla gigante, la repercusiones de esta película en Netflix no podían ser menores.

Paul Mescal protagoniza Gladiador 2, en Netflix.

La secuela de una de las películas más importantes de acción de los últimos tiempos llegó a Netflix después de un exitoso paso por la cartelera de cine. Con un elenco inmejorable, encabezado por Paul Mescal y Pedro Pascal, se incorporó a la plataforma y está causando tanto furor como lo hizo en 2024 en la pantalla gigante.

Se trata de Gladiador II, la secuela de la icónica película dirigida por Ridley Scott. Esta nueva historia, volvió a llevar a los espectadores al corazón del Imperio Romano con una épica historia encabezada por un elenco de lujo. Además, la cinta fue elogiada por su despliegue visual, sus secuencias de acción y su regreso al Coliseo.

Gladiador 2 La increíble película, secuela de uno de los clásicos más vistos del cine ya está disponible en Netflix. De qué trata Gladiador 2, la secuela esperada de un clásico del cine Esta historia se sitúa 16 años después de la muerte de Marco Aurelio y gira en torno a Lucio Vero, que vive exiliado en Numidia bajo el nombre de Hanno. Cuando el general Marco Acacio invade esa región y asesina a su esposa, Lucio es capturado como esclavo y obligado a convertirse en gladiador.

En la arena, su destreza y sed de venganza llaman la atención de Macrino, un traficante de armas que lo convierte en su nuevo campeón. Mientras escala posiciones de fama en el Coliseo, Roma es gobernada por dos crueles emperadores: Geta y Caracalla, quienes desprecian al pueblo y manipulan a sus servidores a su antojo. En ese contexto, Lucila, madre de Lucio, y Acacio conspiran para derrocarlos.

Netflix: tráiler de Gladiador 2 Embed - Gladiador II | Tráiler oficial (SUBTITULADO) – Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington Netflix: elenco de Gladiador 2 Paul Mescal (Lucio)

Pedro Pascal (Acacio)

Joseph Quinn (Emperador Geta)

Connie Nielsen (Lucila)

Denzel Washington (Macrino)

Fred Hechinger (Emperador Caracalla)

