La institución fue evacuada luego del festejo de fin de curso de un quinto año. Hace menos de un mes sucedió lo mismo y esta vez fueron más los afectados.

La mayoría de los estudiantes debió ser trasladada al patio principal para evitar mayor exposición.

Alumnos de quinto año de una escuela de Caballito tiraron gas pimienta dentro del establecimiento durante el festejo de fin de curso y causaron la intoxicación de 33 personas. El episodio obligó a evacuar preventivamente y movilizó al SAME, Bomberos y personal de Tránsito .

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El hecho ocurrió este viernes en la Escuela Normal Superior N.º 4 Estanislao Zeballos , ubicada sobre la calle Rosario al 400. Tras la inhalación de la sustancia, la mayoría de los estudiantes debió ser trasladada al patio principal para evitar mayor exposición.

Ante la situación, se desplegó un operativo de emergencia en el establecimiento. Personal del SAME asistió a los afectados, mientras Bomberos y agentes de Tránsito trabajaron en el lugar de manera preventiva.

Hace menos de un mes, un episodio similar ocurrió en otro colegio del mismo barrio, donde al menos 17 alumnos resultaron afectados y debieron recibir asistencia médica.

Ante la situación, se desplegó un operativo de emergencia en el establecimiento con personal del SAME, Bomberos y Tránsito.

El hecho ocurrió en un establecimiento educativo ubicado sobre la avenida Rivadavia al 4900. Según las primeras informaciones, una persona habría utilizado un aerosol de gas pimienta dentro de un aula, lo que provocó malestar entre los estudiantes.

Según el informe del operativo sanitario, 17 personas recibieron asistencia médica en el establecimiento, mientras que una adolescente de 14 años fue derivada al Hospital Durand para una evaluación más exhaustiva.