Mark Hamill dice que Star Wars ya no necesita a su Luke Skywalker

Lucas.jpg George Lucas y Mark Hamill en el desierto de Túnez Lucasfilm

Hamill fue el rostro de la trilogía original de "Star Wars" de George Lucas junto a Harrison Ford y Carrie Fisher. Regresó al papel décadas después, al final de "Star Wars: The Force Awakens" de 2015, y fue un personaje clave en "Star Wars: The Last Jedi" de 2017. Esa película terminó con la muerte de Luke, pero Hamill regresó como un fantasma de la Fuerza en "The Rise of Skywalker" de 2019 y luego interpretó a un Luke más joven a través de la captura de movimiento y efectos visuales de envejecimiento en "The Mandalorian" y "The Book of Boba Fett".