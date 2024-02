Mark Hamill le pondrá su voz al Joker por última vez

Esta noticia proviene del portal IGN, quien también reveló la lista más amplia de actores para la conclusión del actual universo animado de DC, denominado "Tomorrowverse". Sin embargo, a medida que pasó el tiempo con el lanzamiento de la Parte 1 el mes pasado, se hizo cada vez más evidente que esta trilogía épica no solo es el final de la continuidad actual de las películas de la compañía, sino toda su historia animada hasta este punto. Esto incluye el género que define Batman: The Animated Serie , que inició la DCAU en 1992 . Con un tono más oscuro que fue genial para que lo disfrutaran tanto los espectadores mayores como los más jóvenes, a menudo se considera la versión definitiva de Batman.

Sin embargo, una de las razones más importantes para el continuo y querido legado del programa fue el Batman del fallecido Kevin Conroy y el Joker de Hamill. Eran el yin y el yang perfectos con tres décadas de historia a sus espaldas. Ya fuera una historia seria como las obras maestras Batman: Mask of the Phantasm o Batman: Arkham City o un programa más amigable para los niños como Justice League Action, esta pareja innegable siempre entendió la tarea.

¿Cuándo se estrena 'Crisis en Tierras Infinitas Parte 3'?

Aún no hay una fecha de lanzamiento para Justice League: Crisis on Infinite Earths Part 3, pero un lanzamiento de verano no debería estar fuera de lo posible. La Parte 1 ya está disponible en VOD y Blu-ray, mientras que la Parte 2 debutará en formato digital el 23 de abril de 2024 .