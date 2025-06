Mark Hamill reveló que no tiene planes de volver a Star Wars: "Tuve mi momento"

Mark Hamill no volverá a ser parte de Star Wars.

Mark Hamill reveló que no tiene intenciones de regresar al universo de Star Wars .

Mejor conocido por su papel de Luke Skywalker, Hamill recientemente conversó con ComicBook, donde habló sobre su nueva película The Life of Chuck y por qué probablemente no regresará a ningún proyecto de Star Wars en el futuro.