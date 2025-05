Ryan Reynolds le propuso a Disney hacer una película de Star Wars con clasificación para adultos

"Le presenté mi propuesta a Disney y le dije: '¿Por qué no hacemos una película de Star Wars con clasificación R?'", compartió en el episodio del domingo de The Box Office Podcast. "No tiene que ser evidente, con personajes de primera; hay una amplia gama de personajes que se pueden usar, y no quiero decir que la clasificación R sea vulgar. La clasificación R es un caballo de Troya para las emociones. Siempre me pregunto por qué los estudios no quieren arriesgarse con algo así".