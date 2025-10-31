Marley debutó en MasterChef Celebrity y protagonizó un tenso momento con Wanda Nara







El conductor reemplazó a Maxi López, el exjugador se tuvo que tomar unos días para ir a acompañar a su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, que está embarazada.

Marley llegó al reality de cocina.

Maxi López es uno de los participantes de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity (Telefe). El exfutbolista comenzó muy bien pero se tuvo que tomar unos días para ir a acompañar a su pareja, la modelo sueca Daniela Christiansson, que está embarazada. Al comenzar el programa del jueves 30 de octubre, Wanda Nara anunció que el participante iba a faltar una semana y que tiene un reemplazo muy especial: Marley .

Al recibirlo, la conductora afirmó que es un lujo tenerlo y le consultó por qué Maxi lo eligió a él. Entre risas, Marley comentó que son muy parecidos. "Vamos a probar... los conozco a ellos también, así que cuidadito ", comentó el nuevo participante mirando al jurado.

Entonces, Wanda comentó que Maxi está contento en la competencia, por lo que Marley deberá cuidar bien su lugar. Rápidamente, él confesó que nunca cocinó en un programa, aunque sí condujo uno junto a Donato de Santis. " Tengo mucha información de cada uno de ustedes, así que cuidado, los conozco... A Betular lo conozco desde antes de que sea famoso", sentenció Marley.

El cruce de Wanda Nara con Marley en MasterChef Celebrity Wanda Nara no desaprovechó la oportunidad de hacerle un pase de factura a su amigo Marley, con respecto a la entrevista que el conductor le hizo a Mauro Icardi en Estambul para su programa Por el mundo.

Cuando llegó el turno de visitar su estación, la empresaria fue de lleno con sus preguntas: “¿Te gusta el fútbol, Marley?”. “Sí, me gusta el fútbol”, contestó él.

“Ahora me acordé, obvio que te gusta el fútbol si fuiste a entrevistar a mi ex”, le retrucó ella. “¿Era tu ex? No sabía”, respondió con humor. “Contame la verdad, cómo lo viste”, quiso saber Wanda. Lejos de mostrarse intimidado por ella, Marley le contó como fue su viaje y su trato con el futbolista: “Hablé con la gente de Galatasaray, fueron muy amables, nos invitaron al club. Él nos invitó al palco para ver el partido desde ahí. Tenía un palco de él”. “Que era mío”, interrumpió Wanda. En modo de broma, el conductor lanzó un chiste que dejó a la rubia riendo de incomodidad: “Decía ‘Wanda’, pero estaba tachado y había otro nombre”. Es la primera vez que Marley es participante de un reality en la televisión argentina . Alejandro Wiebe fue conductor de decenas de programas y muchos formatos, pero nunca había sido concursante de alguno.