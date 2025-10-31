"Médica trucha": allanan consultorios y detienen a una mujer por ejercicio ilegal

Ofrecía “armonización facial” pero sin ningún título profesional. El caso se inició tras la denuncia de una víctima que sufrió la hinchazón de su rostro después de un "tratamiento".

La Justicia allanó este viernes el domicilio particular de una falsa médica que realizaba procedimientos estéticos sin poseer el título correspondiente ni estar habilitada para ello. Entre otros, aplicaba bótox y ácido hialurónico. La mujer quedó detenida.

El procedimiento fue dispuesto tras una investigación de la Fiscalía 6 de CABA a cargo de Federico Taramelli. El caso se inició por la denuncia de una persona que sufrió complicaciones tras realizarse un tratamiento estético consistente en la aplicación de ácido hialurónico, para lo cual se le inyectó un contenido líquido en el labio superior.

Luego de la aplicación comenzó a sangrarle la zona intervenida y la persona que le aplicó la inyección minimizó el hecho y aseguró que era algo normal del procedimiento. Al día siguiente, la víctima despertó con inflamación en la cara y moretones. Al ponerse en contacto con el consultorio fue bloqueada de WhatsApp y las redes sociales.

La Fiscalía 6 ordenó tareas de investigación alrededor del domicilio denunciado y perfiles de diferentes redes sociales. De esta manera, se encontraron publicaciones sobre “armonización facial”, ilustradas con la imagen de dos manos realizando prácticas con inyecciones en los labios de una mujer.

Luego de constatar cambios de domicilios de los consultorios, finalmente se solicitó el allanamiento a un inmueble ubicado en la calle Mansilla al 4000 de la ciudad de Buenos Aires, el cual fue autorizado por el Juzgado 6.

El procedimiento fue realizado por personal de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Pública de la Policía de la Ciudad. En el interior del inmueble se encontraba la responsable del lugar, una mujer de 66 años que refirió ser médica, junto a otras 3 mujeres que la acompañaban.

Los elementos secuestrados

En el allanamiento, se hallaron siete jeringas con agujas colocadas, una caja metálica con otras cuatro agujas, un perfilador, una brocha de maquillaje y una caja con relleno de ácido hialurónico. Además, se encontraron diversos productos médicos inyectables vencidos, los cuales se encontraban listos a ser colocados en carros de apoyo en los consultorios. También se hallaron 2 máquinas centrífugas, las cuales no pueden ser utilizadas en el lugar ya que no se encuentra habilitado para la extracción de sangre.

Durante el procedimiento, se hicieron presentes en el lugar dos mujeres, la madre y su hija de 15 años, quienes indicaron que tenían turno para ser atendidas. La madre refirió que ella se sometería a una rinomodelacion y a que se le coloque toxina botulínica, mientras que a la hija le colocarían relleno de ácido hialurónico en los labios.

Agregó que por dichos tratamientos realizó un pago en calidad de seña por la suma de $100.000, permitiendo al personal policial tomar una fotografía del recibo de dicha transferencia.

Finalizado el allanamiento, la fiscalía dispuso la detención de la responsable del lugar y la imputó por ejercicio ilegal de la medicina. Asimismo, ordenó el secuestro de todo lo hallado junto a computadoras, fichas médicas y anotaciones varias a los fines de profundizar la investigación.