Wanda Nara desmintió su supuesto vínculo con el Comando Vermelho

Ante la repercusión del tema, la conductora decidió romper el silencio y publicar una captura de una conversación donde aclaró la situación.

Wanda Nara en el videoclip de “O Bicho Vai Pegar”.

Wanda Nara es noticia nuevamente, esta vez no por MasterChef Celebrity, sino porque en el programa Polémica en el Bar (América), Mariano Iúdica lanzó una fuerte teoría sobre la grabación del videoclip “O Bicho Vai Pegar”.

Según el conductor, el video, filmado en una favela de Río de Janeiro, habría contado con el “aval” del Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

“Este video se hizo porque quiso el Comando Vermelho”, afirmó Iúdica, dejando entrever que la mediática habría tenido contacto indirecto con la banda para poder grabar en la zona.

Sin embargo, minutos más tarde, el propio conductor moderó sus dichos y aclaró que, en producciones de gran magnitud, como videoclips internacionales o películas, suele haber un permiso local para garantizar la seguridad, citando ejemplos como Michael Jackson y Rápidos y Furiosos, que también filmaron en favelas con aprobación de las autoridades de cada comunidad.

Qué dijo Wanda Nara sobre la acusación de su vinculo con el Comando Vermelho Ante la repercusión del tema, Wanda Nara decidió romper el silencio y publicar una captura de su conversación privada con Evelin, la productora de su videoclip. En la charla, la productora le advierte: “Wan, ¿te das cuenta que nos quieren ensuciar en la TV, no? Todo eso que pasó en Río no tiene nada que ver con São Paulo, que es otra ciudad. Es como Buenos Aires y Córdoba. Y la favela donde grabamos rescata gente de la calle para hacer música”.

A lo que Wanda respondió contundente: “Lo sé, todo viene de los mismos que instalan cosas que nada que ver”. En otro mensaje, la productora le sugiere que explique públicamente el contexto: “Deberías vos aclarar que la favela donde grabamos es en São Paulo, y que rescatan nenes de la calle para que hagan música”. image La empresaria compartió la conversación en sus historias de Instagram, acompañada de un emoji de corazón, dejando claro que la producción fue realizada en un marco solidario y artístico, lejos de cualquier tipo de vínculo con actividades ilegales.