Una crítica a la sociedad actual en forma de serie: la nueva apuesta de Disney que te sorprenderá







Una demostración irónica de lo que se volvieron las relaciones laborales y el "emprendedurismo" en la actualidad.

La nueva serie de Disney que hace reír a todos con una apuesta ácida. Imagen: Disney

Disney + sumó a su catálogo una serie que no se queda en lo superficial: Entrepreneurs, creada por Rober Bodegas y Alberto Casado, el dúo de Pantomima Full. Su estilo irónico, ácido y observador se transfiere ahora a un formato que pone el foco en el universo de los emprendedores y del “trabajo cool” que muchas veces resulta totalmente al revés.

La idea es clara: hacer reír y criticar ácidamente. Porque en Entrepreneurs no sólo se habla de "startups", "coworkings" y gurús del emprendimiento, se habla también de la precariedad, de las promesas vacías y de la ilusión que muchas veces se transforma en frustración. Una buena opción para quienes buscan una serie que tenga contenido, crítica y un tono distinto.

Entrepeneurs La nueva serie que trae risas aseguradas y una crítica social muy ácida, en Disney +. Imagen: Disney De qué trata Entrepreneurs, la serie española de Disney La trama gira alrededor de Gonzalo, hijo de un empresario hostelero que hasta ahora ha tenido más fracasos que éxitos con sus bares financiados por papá. Su progenitor, harto de ver cómo no avanza nada, le da una última oportunidad: un local para poner algo que no sea otro after-work donde “hacer amigos”.

Sin ideas claras, Gonzalo se encuentra con Jacobo, un autoproclamado gurú del emprendimiento que le vende humo a más no poder. Juntos crean un coworking para “emprendedores” y su hermana Julia entra al circuito para asegurarse de que al menos funcione mínimamente. Pero lo que empieza como una aventura aspiracional se convierte rápidamente en una comedia de errores: el coworking se llena de freelancers que hablan mucho, prometen mucho y logran poco, y la serie se encarga de pintarlo con ese humor mordaz que distingue al dúo.

Disney+: tráiler de Entrepreneurs Embed - Entrepreneurs | Tráiler oficial | Estreno 23 de octubre en Disney+ Disney+: elenco de Entrepreneurs Rober Bodegas

Alberto Casado

Aura Garrido

Aníbal Gómez

Kimberley Tell

Juan Grandinetti

