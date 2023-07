Martín Fierro 2023: la decisión final de Jey Mammon sobre asistir o no a la ceremonia

La asistencia de Jey Mammon a los premios Martín Fierro seguramente estará rodeada de una gran expectativa por parte de la prensa, y la presencia del actor en el evento no implica su próximo regreso a la pantalla chica. “Nada más lejos para mi hoy que pensar en La Peña de Morfi. Voy a sentarme en la mesa de La Peña de Morfi porque no hay nada más merecedor que esa nominación . Si me tomo todo personal, me voy a España de nuevo, te juro. Todo me parece injusto, yo estoy sobreseído, tendría que estar trabajando”, remarcó el artista.

Finalmente, sobre la incomodidad que podría generar su presencia en los premios Martín Fierro, Jey sostuvo en la mencionada nota con Intrusos: “Que me saluden si quieren y, si no quieren, que no me saluden. Y si hablan por atrás, que hablen por atrás. Y si me quieren creer, que me crean y, si no quieren, que no me crean”.

Por otro lado, Luis Ventura también confirmó este jueves en un móvil con LAM (América) que Jey Mammon asistirá a los Martín Fierro.