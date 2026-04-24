Este domingo 26 de abril se celebrará la entrega de los Martín Fierro de la Moda, la premiación se transmitirá en Telefe y ocupará el lugar de Gran Hermano Generación Dorada.
Martín Fierro de la Moda: todos los nominados y cómo y dónde ver la ceremonia
La entrega de premios, que contará con un gran número de invitados, estará conducida por Valeria Mazza e Iván de Pineda.
La alfombra roja comenzará a las 21hs, con la conducción del Chino Leunis y Zaira Nara. Por otra parte, la premiación arrancará a las 22hs con la conducción de Valeria Mazza e Iván de Pineda.
Todos los nominados a los Martín Fierro de la Moda
Mejor Influencer De Moda
- Zaira Nara
- Stephanie Demner
- Zuzu Codeu
Mejor Estilo Femenino En Streaming
- Momi Giardina (Telefe - Luzu)
- Evelyn Botto (Olga)
- Flor Jazmín Peña (Luzu)
- Nati Jota (Telefe - Olga)
Mejor Estilo Masculino En Streaming
- Santi Talledo (Telefe - Luzu)
- Grego Rossello (Telefe)
- Fer Dente (Olga)
- Nacho Elizalde (Olga)
Mejor Estilo En Redes
- Carolina Pampita Ardohain
- Valentina Zenere
- Martita Fort
- Tefi Russo
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Diario
- Verónica Lozano (Cortá Por Lozano)
- Yanina Latorre (Sqp)
- Mariana Fabbiani (Ddm)
- Flor De La V (Los Profesionales)
Mejor Estilo En Conducción Femenina En Programa Semanal
- Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha)
- Juana Viale (Almorzando Con Juana)
- Teté Coustarot (Argentina De Película)
- Josefina China Ansa (Lado V)
Mejor Estilo En Conducción Masculina
- Mario Pergolini (Otro Dia Perdido)
- Ivan De Pineda (Pasapalabra)
- Héctor Maugeri (+Caras)
- Ángel De Brito (Lam)
- Mariano Iúdica (Polémica En El Bar)
Mejor Estilo Panelista Femenina
- Sol Pérez (Gran Hermano)
- Carolina Molinari (Puro Show)
- Analía Franchín (A La Barbarossa)
Mejor Estilo Panelista Masculino
- Hernán Drago (Los 8 Escalones)
- Fabián Paz (DDM)
- Lizardo Ponce (SQP)
- Gastón Trezeguet (GH)
Actriz Con Mejor Estilo En Ficción
- Griselda Siciliani (Envidiosa)
- Monna Antonópulos (Menem)
- Julieta Zylberberg (Yiya)
- Bárbara Lombardo (Envidiosa)
Actor Con Mejor Estilo En Ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
- Franco Masini (El Retorno)
- Leonardo Sbaraglia (Menem)
Mejor Estilo Femenino En Big Show
- Lali Espósito (La Voz Argentina)
- Sofía Gonet (Masterchef Celebrity)
- Wanda Nara (Masterchef Celebrity)
- Carolina Pampita Ardohain (Los 8 Escalones)
Mejor Estilo Masculino En Big Show
- Ale Sergi (La Voz Argentina)
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
- Luck Ra (La Voz Argentina)
Mejor Diseñador/A Moda Femenina
- Javier Saiach
- Evangelina Bomparola
- Marcelo Senra
- Juan Hernández Daels
Mejor Diseñador Moda Masculina
- Matías Carbone
- Nicolás Zaffora
- Sebastián Raimondi
Mejor Maquillador/a
- Mabby Autino
- Vero Luna
- Gervasio Larrivey
Mejor Peluquero__IP__
- Max Jara
- Mauro Max De Brito
- Facu Díaz (Niche Studio)
- Cristian Rey
Mejor Estilista
- Mariana García Navarro - Nacho García Rocha
- Romina Giangreco
- Celina Lattanzio (Negra Negra)
Nuevo Talento De La Moda
- Valentina Schuchner
- Luz Ballesteros
- Anushka Elliot
