Netflix presentó el primer avance de "Gordon", la nueva serie de Pablo Trapero con Rodrigo de la Serna + Seguir en









En 2026 llega este thriller, inspirado en hechos reales, sobre un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en los años 70.

Rodrigo de la Serna protagoniza lo nuevo de Netflix.

Netflix presentó el primer avance de Gordon, la nueva serie de Pablo Trapero protagonizada por Rodrigo de la Serna. En 2026 llega este thriller, inspirado en hechos reales, sobre un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en los años 70.

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La serie está basada en la novela "Gordon” de Marcelo Larraquy, producida por Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio Producciones), y bajo la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik. El guion corre a cargo de Marcos Osorio Vidal y Trapero con la colaboración de Larraquy.

De qué trata Gordon El thriller inspirado en hechos reales narra la historia de Aníbal Gordon, un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con los distintos grupos de esa época. Basado en la novela "Gordon”, de Marcelo Larraquy.

Embed - Gordon | Primer vistazo | Netflix Se suman al reparto Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli y contará con la participación especial de Matías Mayer.

Netflix presentó el primer avance de "Lo dejamos acá", su nueva película con Ricardo Darín y Diego Peretti Lo dejamos acá, la nueva película protagonizada por Ricardo Darín y Diego Peretti, presentó su primer adelanto. Dirigida por Hernán Goldfrid, escrita por Emanuel Diez y producida por Federico Posternak, Ricardo Darín y Chino Darín (Kenya Films), esta nueva producción de Netflix hecha en Argentina llegará al servicio de streaming en septiembre.

Darín interpreta a un psicoanalista pragmático que pierde la fe en los métodos habituales de la psicología y comienza a sobrepasar los límites con sus pacientes. Todo parece funcionar hasta que un escritor con un bloqueo creativo (encarnado por Peretti) llega a su consulta. Embed - Lo dejamos acá | Primer vistazo | Netflix

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