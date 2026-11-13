Martín Fierro de Cable 2026: lista completa de ganadores

La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en 2025, fue transmitido por A24 y conducido por Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

Eduardo Feinmann se llevó el Martín Fierro de Oro.

Este jueves por la noche se llevó a cabo la edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable , organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) . Fue una ceremonia cargada de homenajes, momentos especiales, además de las 35 categorías.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en 2025, fue transmitido por A24 y conducido por Marina Calabró y Sergio Lapegüe . La emisora de Palermo fue la más premiada, con seis distinciones, mientras que Argentina 12 y Todo Noticias (TN) se ubicaron detrás con cuatro cada una.

Eduardo Feinmann se llevó el Oro y sostuvo: "Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda".

El primer homenaje fue para Eduardo Eurnekian. A la hora de presentar el reconocimiento, se señaló que el fin fue "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable" . A continuación, inició un breve repaso por su carrera.

Junto a las imágenes, la voz en off destacó: "Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina".

El in memoriam fue uno de los momentos más emotivos de la velada, bajo el lema "Siempre los vamos a recordar", inició con Samuel "Chiche" Gelblung, siguió con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore, Luis Puenzo, pasó por un lamentable caudal de profesionales que fallecieron y cerró con Oscar "El Negro" González Oro.

La transmisión inició con unas palabras del presidente de APTRA, Luis Ventura: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026

ORO: EDUARDO FEINMANN

- Labor humorística

Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)

- Cultural / educativo

Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)

- Deportivo

Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)

- Arte, moda y tendencia

Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)

- Panelista

Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)

- Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)

-Juegos / entretenimientos / reality / humor

Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)

-Mejor señal de noticias

A24

– Económico

Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)

- Programa rural

Tranquera abierta (Canal Rural)

- De entrevistas

Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)

- Musical

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

- Noticiero diurno

Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)

- Temas médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

- Periodístico

WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)

- Infantil / juvenil

Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).

- Columnista policial/judicial

Nicolás Pizzi (La Nación +)

.- Culinario

Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)

- Labor conducción masculina

Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)

- Turismo y tiempo libre

Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)

- De servicios

El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)

- Documental

Octubre TV (Argentina 12)

- Cronista/movilero

Alejandro Moreyra (C5N)

- Columnista económico

Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)

- Aviso publicitario

Easy a todo (Easy- Don by Havas)

- Periodístico deportivo

TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)

- Producción integral

América 24 (A24)

- Interés general

Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica TV)

- Noticiero central

Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)

- Columnista político

Daniel Bilotta (La Nación+)

- Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)

- Labor periodística masculina

Pablo Rossi (H17 – A24)

- Magazine

Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)

- Labor conducción femenina

Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)

- Labor periodística deportiva (Empate)

Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)

-Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN)