Este jueves por la noche se llevó a cabo la edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Fue una ceremonia cargada de homenajes, momentos especiales, además de las 35 categorías.
Martín Fierro de Cable 2026: lista completa de ganadores
La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en 2025, fue transmitido por A24 y conducido por Marina Calabró y Sergio Lapegüe.
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La gala premió a lo mejor de la televisión de cable emitido en 2025, fue transmitido por A24 y conducido por Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La emisora de Palermo fue la más premiada, con seis distinciones, mientras que Argentina 12 y Todo Noticias (TN) se ubicaron detrás con cuatro cada una.
Eduardo Feinmann se llevó el Oro y sostuvo: "Es un honor y una gran responsabilidad. Es lo más. Hacer periodismo es incomodar a quien sea y es lo que tratamos de hacer todos los santos días sin importar a quién se incomoda".
Homenajes en los Martín Fierro de Cable 2026
El primer homenaje fue para Eduardo Eurnekian. A la hora de presentar el reconocimiento, se señaló que el fin fue "honrar y homenajear a un hombre que fue uno de los pioneros de la televisión por cable". A continuación, inició un breve repaso por su carrera.
Junto a las imágenes, la voz en off destacó: "Es el hombre que trajo la televisión por cable a Argentina. Escribió una página histórica y deja un legado que lo distingue en la televisión argentina".
El in memoriam fue uno de los momentos más emotivos de la velada, bajo el lema "Siempre los vamos a recordar", inició con Samuel "Chiche" Gelblung, siguió con Ernestina Pais, Luis Brandoni, Marcelo Araujo, Fernando Confessore, Luis Puenzo, pasó por un lamentable caudal de profesionales que fallecieron y cerró con Oscar "El Negro" González Oro.
La transmisión inició con unas palabras del presidente de APTRA, Luis Ventura: "La celebración es algo que los argentinos perdemos en los últimos años, dejamos de celebrar a nuestros profesionales y festejar el trabajo, los contenidos, lo que exportamos y el Martín Fierro está para eso. Los medios de comunicación argentinos son los mejores del mundo".
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable 2026
ORO: EDUARDO FEINMANN
- Labor humorística
Ariel Tarico (Solo una vuelta más y Tarico Fake News - TN)
- Cultural / educativo
Mi país (Victoria Vanella – Argentina 12)
- Deportivo
Paso a paso (Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi – TyC Sports)
- Arte, moda y tendencia
Mandinga Tattoo (Diego Staropoli – Canal de la Ciudad)
- Panelista
Rodolfo Cingolani (Dale al medio y Presión alta – TyC Sports)
- Columnista de espectáculos
Alejandra Peñalva (TN de 10 a 13 y TN Fin de Semana – TN)
-Juegos / entretenimientos / reality / humor
Tarico Fake News (Ariel Tarico – TN)
-Mejor señal de noticias
A24
– Económico
Economía & Real Estate (Daniel Zampone – Metro)
- Programa rural
Tranquera abierta (Canal Rural)
- De entrevistas
Luis Novaresio entrevista (Luis Novaresio – A24)
- Musical
Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)
- Noticiero diurno
Siempre noticias (Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso – Crónica TV)
- Temas médicos
Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- Periodístico
WIFI (Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti – A24)
- Infantil / juvenil
Selenkay – Segunda temporada (Gina Mastronicola, Alejandro Paker, Mónica “Monna” Antonopulos y Manuel Ramos – Disney Channel).
- Columnista policial/judicial
Nicolás Pizzi (La Nación +)
.- Culinario
Maestros de la medialuna (Juan Manuel Herrera – El Gourmet)
- Labor conducción masculina
Eduardo Feinmann (Noticiero A24 – A24)
- Turismo y tiempo libre
Turismo Argentina (Diego D’Angelo – Metro)
- De servicios
El defensor (Adrián Frascino – Crónica TV)
- Documental
Octubre TV (Argentina 12)
- Cronista/movilero
Alejandro Moreyra (C5N)
- Columnista económico
Andrés Lerner (Minuto Uno – C5N)
- Aviso publicitario
Easy a todo (Easy- Don by Havas)
- Periodístico deportivo
TN Deportivo (Marcelo Fiasche, Caruso Lombardi, Pablo Gravellone, Nicolás Singer, Pablo Brunetto y Diego Ruscitti - TN)
- Producción integral
América 24 (A24)
- Interés general
Duro de callar (Tomás Méndez – Crónica TV)
- Noticiero central
Diario de las 20 (Analía Argento – Arg12)
- Columnista político
Daniel Bilotta (La Nación+)
- Labor periodística femenina
Rosario Ayerdi (Argenzuela – C5N)
- Labor periodística masculina
Pablo Rossi (H17 – A24)
- Magazine
Mañanas picantes (Montserrat Brizuela y David Kavlin – Argentina 12)
- Labor conducción femenina
Marina Calabró (Arranca la tarde – A24)
- Labor periodística deportiva (Empate)
Diego Latorre (Transmisiones UEFA Champions League y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA – ESPN)
-Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN F90 y transmisiones Liga Profesional de Fútbol y de AFA - ESPN)
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