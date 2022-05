El fuerte enojo de Sofía Pachano contra "Cocineros Argentinos", ganador del Martín Fierro

"Gracias @aptra_ok por este premio!! Gracias querido amigo @lucianogarciapasteleropor nombrarme, te amo", expresó, en referencia a uno de los pasteleros del ciclo. No estoy en esa ceremonia porque esté de vacaciones, sino porque la producción del programa no me avisó a tiempo de que estaba invitada", señaló.

"No quiero que parezca que yo antepuse mis vacaciones a algo tan importante como lo son los Martín. Como a todos los que nos dedicamos a esta industria, siempre fue mi sueño ir a los Martín Fierro", agregó.

Por último, Sofía manifestó que anhela poder estar en otra edición de los premios de APTRA. "Espero poder ir pronto de la mano de otro proyecto! Evidentemente @cocinerosarg no fue el proyecto para que yo vaya, pero sí para que me lo gane por primera vez, siendo parte de un equipo. Gracias a todos los que lo hicieron posible", concluyó.