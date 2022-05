Premios Martín Fierro: la reacción de Lali al perder el Oro

Lali Espósito Masterchef.mp4

Masterchef tuvo una noche galardonada, ya que también se hizo con el reconocimiento de Mejor Producción Integral y Mejor Reality. El programa de cocina, conducido por Santiago del Moro, llegó en plena pandemia durante 2020 y logró puntos de rating altísimos con su primer temporada, que entretuvo a muchísimos argentinos en época de restricciones y aislamiento obligatorio.

En el momento de los discursos, el ex conductor de Intratables anticipó que el reality gastronómico tiene intenciones de seguir con su buena racha: "Es un honor recibir este premio ante la señora Mirtha Legrand que es televisión pura en esta noche y Susana también. Amo la televisión, viva la televisión. Año 2023, temporada número 4. Ya se los avisé".

Lali, una de las protagonistas de la gala

La cantante fue noticia no solo en la entrega de premios, sino también en la previa y a lo largo de la noche.

Horas antes de la gala, Lizy Tagliani, junto con Marley, fueron a su habitación en el Hotel Hilton de Puerto Madero para mostrar la preparación y el look de una de las artistas con mas seguidores en Argentina.

”Para mí la que hay que sacar es a Lali. Ya cansó, la gente está aburrida, no la soporta. Es una pibita que no tiene futuro para mí, no va a llegar a ningún lado”, bromeó el conductor mientras la ex Casi Ángeles se cambiaba. Automáticamente Lali apareció ante las cámaras en pijama y se sumó a las risas.

La actriz también fue tendencia en Twitter por el beso que protagonizó con Mariana Genesio Peña mientras Paulo Kablan agradecía su premio como Mejor Panelista. En 2019, Nancy Duplaá y Carla Peterson habían llevado a cabo la misma escena en tono de risa.