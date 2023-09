Martin Scorsese volvió a apuntar contra la cultura cinematográfica del cómic

Cuando se le preguntó sobre esos éxitos de taquilla, Scorsese dijo que su omnipresencia podría ser negativa para el público que no está bien versado en otro tipo de películas.

“Ellos ya piensan eso”, dijo. “Lo que significa que luego tendremos que luchar con más fuerza. Y tiene que venir desde la base. Tiene que venir de los propios cineastas. Y tendrás, ya sabes, a los hermanos Safdie, y tendrás a Chris Nolan, ¿sabes a qué me refiero? Y golpéalos por todos lados. Golpéalos por todos lados y no te rindas. Veamos que tienes. Sal y hazlo. Ve a reinventarte. No te quejes de eso. Pero es verdad, porque tenemos que salvar el cine”.

Las diferencias del streaming y el cine convencional según Scorsese

El director también habló sobre la definición de contenido de la era del streaming, a diferencia del cine real.

“Creo que el contenido fabricado no es realmente cine”, dijo, y agregó: “Es casi como si la IA hiciera una película. Y eso no significa que no tengas directores increíbles y gente de efectos especiales haciendo hermosas obras de arte. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significan estas películas, qué te aportarán? Aparte de una especie de consumación de algo y luego eliminarlo de tu mente, de todo tu cuerpo, ¿sabes? Entonces, ¿qué te está dando?

La próxima película de Scorsese, “Killers of the Flower Moon”, se estrenará en los cines el 19 de octubre.