Marvel: Julia Garner será Silver Surfer en la próxima película de ''Los 4 Fantásticos''

Según reveló Deadline, será la versión de los comics de Shalla-Bal. Así, una de las actrices que más promete en la industria compartirá el reparto junto a Pedro Pascal (The Last Of Us), que será Reed Richards; Vanessa Kirby (Pieces Of A Woman) como Sue Storm, Joseph Quinn (Stranger Things) como Johhny Storm y Ebon Moss-Bachrach (The Bear).