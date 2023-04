Marvel revela imágenes y sinopsis de su próxima serie: "Secret Invasion"

secret invasion marvel Vanity Fair

Jackson comentó que en el centro de la serie esta "no saber quien es un amigo y quien un enemigo". "Hay un aspecto político que se asemeja a la actualidad: ¿Quién está bien? ¿Quién no? ¿Qué pasa cuándo la gente se asusta y no se entiende entre si? Es imposible decir quién es inocente y quien culpable en esta instancia particular", agregó el actor en un artículo de Vanity Fair.

La serie se inspira en los cómics de 2008 escritos por Brian Michael Bendis. El gran atractivo de esa historia fue descubrir que, durante años, grandes héroes de los cómics habían sido en secreto villanos alienígenas enmascarados.

secret invasion olivia coleman marvel Vanity Fair

Jonathan Schwartz, productor ejecutivo, explicó que también tomaron inspiración de thrillers de la guerra fría como John le Carre y series contemporáneas como Homeland o The Americans. "En esas series te das cuenta que hay gente en la que podés confiar, o que creés que podés confiar o que solo podés confiar hasta cierto punto".

En la producción, Olivia Colman interpretará a una agente del MI6 (la inteligencia británica) y Emilia Clarke a una Skrull radicalizada hija de Mendelsohn. Además, Don Cheadle (James "Rhodey" Rhodes), Martin Freeman (Everett K. Ross), Julia Louis-Dreyfus (Valentina Allegra de Fontaine) y Cobie Smulders (Maria Hill) repetirán sus roles de otras producciones de Marvel.