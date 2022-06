Actor de Marvel niega pertenecer a una iglesia anti LGBT: "No soy una persona religiosa"

Ahora, el actor declaró que no pensaba que eso lo convertiría "en la cara de la religión" cuando, según él, no es una persona religiosa. En ese sentido, en una entrevista con el medio Men's Health, la estrella explicó que cree que "hay una distinción entre ser religioso y adherir a las costumbres creadas por el hombre, muchas veces apropiando la admiración por quién yo creo es un Dios muy real, y usar eso para controlar a las personas, tomar su dinero, abusar niños, robar tierras o justificar el odio".

pratt.jpg Chris Pratt, acusado de pertenecer a una iglesia anti LGBT.

Chris Pratt: "Creo que todos tienen el derecho de amar"

A Pratt se lo acusó de estar involucrado con la iglesia Hillsong, que cuenta con un historial de denuncias por ser una institución anti LGBTQ. Un ejemplo de esto es cuando el actor habló sobre religión en un conocido late night de Estados Unidos, su colega Elliot Page escribió en Twitter: "Si sos un actor famoso y perteneces a una organización que odia a cierto tipo de gente, no te sorprendas si alguien solo se pregunta porque no lo decís. Ser anti LGBTQ está mal y no hay dos lados. Causa daños severos. Pará ahora".

En ese momento, la estrella negó las acusaciones y agregó que es un hombre que "cree que todos tienen el derecho a amar y de ser libres de ser juzgados por otros hombres". Ahora, a esto Pratt clarificó que nunca fue a Hillsong y que no sabe "nada de esa iglesia".