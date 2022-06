Christian Bale reveló que se unió a la nueva película de Marvel a pedido de sus hijos

"Se trató de eso, la verdad", ha explicado Bale: "Pensé: '¡Genial! me encanta el guion, me encanta la descripción que Taika hace del villano. ¡Hagámoslo!". Sin embargo, el actor tiene una agenda bastante ocupada que por poco no le permite salir en el filme.

Pero fueron sus hijos quienes tomaron las riendas de la situación: "Había problemas de agenda. Le dije a mi familia: 'No creo que vaya a funcionar'. Y me dijeron: 'No, vas a hacer que funcione. Vas a hacer esto, papá'. Me dieron las órdenes y obedecí".

Bale es padre de dos hijos, Emmeline Bale, de 17 años, y Joseph Bale, de 7, con su mujer Sibi Blai. "Siempre nos sentamos y tomamos las decisiones juntos, pero esta fue una que creí que no iba a poder salir adelante", ha asegurado a Entertainment Tonight: "Me corrigieron y dijeron: 'No, papá, vas a hacer esta'. Les dije que tal vez y ellos insistieron: 'Sí, totalmente'. Así que respondí: 'Ok".

Thor: Love and Thunder se estrena en cines el 7 de julio.