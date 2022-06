Christian Bale: "Volvería a interpretar a Batman si Christopher Nolan dirige"

"No. Nadie me lo ha mencionado nunca. Nadie lo ha mencionado”, dijo Bale cuando se le preguntó acerca de volver a Batman. "Ocasionalmente, la gente me dice: 'Oh, escuché que se te acercaron y te ofrecieron todo esto". Y yo estoy como, 'Eso es una novedad para mí. Nadie ha dicho eso'”.

“Tenía un pacto con Chris Nolan”, agregó Bale. “Dijimos, 'Oye, mira. Hagamos tres películas, si tenemos la suerte de hacerlo. Y luego vámonos. No nos demoremos demasiado. En mi opinión, sería algo si Chris Nolan alguna vez se dijera a sí mismo: 'Sabes qué, tengo otra historia que contar'. Y si quisiera contar esa historia conmigo, estaría dentro.

Juntos, Nolan y Bale redefinieron las películas basada en cómics con el enfoque iniciado con “Batman Begins”. Con la secuela de 2008 “The Dark Knight”, el dúo entregó lo que muchos aún consideran la mejor película de superhéroes jamás realizada.

Desde que Bale terminó de interpretar a Batman, tanto Ben Affleck como Robert Pattinson han asumido el papel. Este último obtuvo elogios a principios de este año por "The Batman", que recaudó u$s770 millones en todo el mundo (mucho más que los u$s373 millones del debut de Bale con "Batman Begins").

“Todavía no lo he visto. Lo veré”, dijo Bale recientemente a Variety sobre “The Batman”. “Escucha, amigo, es increíble las pocas películas que veo. Todos los directores con los que trabajo, he visto un par de sus películas y siempre me miran y me dicen: '¿Estás bromeando?' Me gusta mucho saborear las películas y no veo demasiadas. Pero lo haré, ciertamente lo haré”.

Bale agregó: “Robert es un actor absolutamente maravilloso. Nos encontramos, hablamos un poco sobre eso antes de tiempo y escuché cosas maravillosas”.

El próximo paso para Bale es un regreso a las películas de cómics gracias a su papel de villano como Gorr the God Butcher en "Thor: Love and Thunder", que se estrena en cines el 7 de julio.