James Cameron apuntó contra la falta de madurez en los personajes de Marvel y DC

Cameron continuó: “Cuando miro estas grandes y espectaculares películas, te miro a ti, Marvel y DC, no importa la edad que tengan los personajes, todos actúan como si estuvieran en la universidad. Tienen relaciones, pero en realidad no las tienen. Nunca cuelgan las espuelas por culpa de sus hijos. ¿Las cosas que realmente nos ponen en tierra y nos dan poder, amor y un propósito? Esos personajes no lo experimentan y creo que esa no es la forma de hacer películas”.

Otra forma de no hacer cine es hacer escenas submarinas. Cameron filmó la mayor parte de "Avatar: The Way of Water" en grandes tanques de agua, y su elenco tuvo que entrenar para contener la respiración durante minutos para que Cameron pudiera filmar tomas más largas bajo el agua. Cuando se le preguntó qué se gana al filmar en agua real en comparación con el enfoque más CGI adoptado en películas como “Aquaman” y la próxima película de Disney “La Sirenita”, Cameron respondió: “Oh, no sé, ¿tal vez se ve bien? ”

"¡Vamos! Quieres que parezca que las personas están bajo el agua, por lo que deben estar bajo el agua”, dijo Cameron a The Times . “No es un salto gigantesco: si estuvieras haciendo un western, estarías aprendiendo a montar a caballo. Sabía que Sam era un surfista, pero Sigourney, Zoe y los demás no eran personas particularmente orientadas al océano. Así que fui muy específico acerca de lo que se requeriría, y contratamos a los mejores especialistas en apnea del mundo para que hablaran sobre ello”.

Tráiler de Avatar: The Way of Water

“Avatar: The Way of Water” se estrena en los cines de todo el país el 15 de diciembre.