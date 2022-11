Lupita Nyong'o protagonizará un spin-off de "Un lugar en silencio"

No se sabe mucho más sobre este proyecto, aparte de que no es una tercera parte sino un spin-off, basado en una idea de John Krasinski, quien dirigió y protagonizó las dos primeras películas. La esperanza es que esta película ayude a establecer un universo potencial de Un lugar en silencio en el que el estudio Paramount pueda construir en los próximos años. También se sabe que, aunque no está descartado, es probable que Emily Blunt y Krasinski no repitan sus papeles en esta entrega. La película se estrenará el 8 de marzo de 2024 .