Marvel retrasa oficialmente Blade, Deapool 3, Avengers: Secret Wars y más

Deadpool 3 (sin título oficial) se trasladará al 8 de noviembre de 2024, desde el 6 de septiembre de 2024. La película está protagonizada por Ryan Reynolds y ha sacado a Hugh Jackman de su retiro como Wolverine. Tiene a Shawn Levy como director.

Los Cuatro Fantásticos se retrasó varios meses hasta el 14 de febrero de 2025, desde el 8 de noviembre de 2024. La película, una de las más esperadas de Marvel, aún tiene que elegir a los cuatro protagonistas, pero tiene al director de WandaVision, Matt Shakman, como director.

Y Avengers: Secret Wars, la culminación de la Saga del Multiverso de Marvel, se mudó al 1 de mayo de 2026, del 7 de noviembre de 2025. El evento cruzado está en busca de un director, y su movimiento significa que Marvel ya no tiene dos películas de Avengers. debutando con solo seis meses de diferencia. (Avengers: The Kang Dynasty permanece en el expediente para su original el 2 de mayo de 2025).

Otros cambios de fecha de Disney

Disney realizó varios otros cambios en su calendario, con Chevalier de Searchlight fechado para el 7 de abril de 2023. La película es una película biográfica del músico Chevalier de Saint-Georges. Haunting in Venice, la última adaptación de Agatha Christie de Kenneth Branagh, se estrena el 15 de septiembre de 2023. Y Kingdom of the Planet of the Apes, la última de la larga franquicia Apes, ahora está programada para el 24 de mayo de 2024.