"Spider-Man" cumple 20 años: Sam Raimi estaba convencido de que él no sería el director

La cinta dio inició a una trilogía y puede decirse que fue una piedra fundamental para dar inicio al auge del género más dominante del cine de en las últimas dos décadas: el cine de superhéroes. Sin "Spider-Man" y su repercusión, no habría Universo Cinematográfico de Marvel, ni películas como "Avengers", ni la trilogía de Batman de Christopher Nolan y ciertamente no existiría "Spider-Man: No Way Home".