Más problemas para Jonathan Majors: el actor recibió nuevas acusaciones

Durante los últimos días, una novedad habría mejorado las chances de Majors sobre su cas o. Sus abogados presentaron evidencia para comprobar su inocencia en la denuncia presentada por su expareja Grace Jabbari y la policía de Nueva York habría decidido que ella podría enfrentar un arresto, aunque no se especificaron los cargos.

Los abogados de la estrella negaron estas acusaciones y dijeron que solo se trata de personas esparciendo rumores ya que Rolling Stone no contó con la declaración de estas ex parejas. La publicación contaba con la palabra de personas que conocen a estas mujeres. El equipo entregó a la publicación supuestos "seis testimonios de verdaderas exparejas de Majors que alegan su personalidad y la falsedad de los cargos". La revista contraargumentó que se comunicó con esas seis mujeres, de las cuales tres dijeron nunca haber aceptado que se liberaran esas declaraciones y otra dijo que ese testimonio "no era verdad".