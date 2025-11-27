MasterChef Celebrity 2025: una participante dejó el reality de cocina y sorprendió a todos

Tras la salida de Walas, en la quinta eliminación del certamen, el jurado de chefs quedó más exigente que nunca y este miércoles podía pasar cualquier cosa.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity , que sigue cosechando altos niveles de audiencia, se preparaba para una nueva eliminación, con nueve “cocineros” en la cuerda floja, pero la decisión final sorprendió a participantes y espectadores.

Tras la salida de Walas , en la quinta eliminación del certamen, el jurado de chefs quedó más exigente que nunca y este miércoles podía pasar cualquier cosa.

El martes fue una noche especial, donde los participantes seleccionados tuvieron que cocinar en duplas, aunque uno solo iba a subirse al balcón para asegurarse al menos una semana más en el reality.

El salvado de la noche fue Ian Lucas , que se subió al balcón y sigue en el reality. Los nueve restantes se jugaron todo este miércoles fueron: Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Turco Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao .

Para la definición quedaron los peores platos de la gala: Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez . Sin embargo, Donatto de Santi s anunció la llamativa salvación de ambos.

“Júntense y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va nadie”, dijo el chef. Lo cierto es que no hubo eliminado este miércoles, como consecuencia del abandono de Valentina Cervantes, quien fue la única salida de la gala.

Las emotivas palabras de Germán Martitegui a Valu Cervantes que conmovieron a todos

El chef Germán Martitegui dejó atrás su postura fría para dedicarle unas emotivas y significantes palabras a la participante, dejando en claro el gran desarrollo personal que tuvo durante su paso por la cocina de MasterChef.

“Fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal y fuiste creciendo. A mí me presentaron primero a la esposa de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, dijo Germán.vt2XHA

“Para nosotros Enzo es el esposo de Valu desde ahora. Te deseo lo mejor. Los hijos son la prioridad siempre y que empiecen felices el colegio con vos acompañando”, agregó.