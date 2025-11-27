La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se celebrará en una increíble catedral de 500 años

El futbolista portugués se casará con su pareja el año próxima en su ciudad natal, en una iglesia que tiene más de medio siglo de vida.

Cristiano Ronaldo regresó a su Madeira natal en el centro del foco mediático, con un motivo especial. Un acontecimiento personal que promete convertirse en uno de los eventos del año: su boda con Georgina Rodríguez .

El astro portugués, de 40 años, y la influencer con raíces argentinas, de 31, han elegido un escenario tan simbólico como impresionante para darse el "sí, quiero": la Catedral de Funchal .

El mencionado templo religioso tiene más de 500 años de antigüedad que forma parte del corazón histórico, cultural y espiritual de la isla de Madeira, lugar donde nació Cristiano Ronaldo .

La noticia, adelantada por "Jornal da Madeira", confirma que el enlace se celebrará una vez que finalice el Mundial 2026 , en el que Ronaldo afrontará su última participación en una Copa del Mundo de la FIFA.

La Catedral de Funchal , conocida oficialmente como "Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção", fue inaugurada en 1514 y es el edificio religioso más antiguo y emblemático de la capital madeirense.

image

Su arquitectura, mezcla de influencias manuelinas y góticas tardías, conserva un aura solemne que convierte cada rincón en un viaje a otra época. Pero si hay un elemento que cautiva a quienes la visitan, ese es su techo de madera de cedro de Madeira, tallado artesanalmente y considerado una de las joyas patrimoniales más valiosas de la región.

Ronaldo, la persona con más seguidores del mundo en Instagram, tiene con este lugar una conexión emocional profunda. La Catedral está situada a menos de dos millas del hospital donde nació, un detalle que no ha pasado desapercibido para los madeirenses, que reciben la noticia como un homenaje del ídolo a sus raíces.

Tampoco queda lejos el campo del Nacional da Madeira, el club donde "CR7" dio sus primeros pasos como futbolista antes de llamar la atención del Sporting de Lisboa en 1997.

Una historia de amor que comenzó en Madrid

Cristiano y Georgina se conocieron en 2016 en circunstancias casi de película. Ella trabajaba en una tienda Gucci en Madrid, él era la figura estelar del Real Madrid, y entre ambos surgió una conexión inmediata. Desde entonces, han construido una relación sólida que ha sobrevivido a mudanzas, cambios de equipo, exposiciones públicas intensas y el ritmo frenético que implica la vida del delantero portugués.

Hoy forman una familia numerosa y unida. Juntos tienen dos hijas: Alana Martina, de 7 años, y Bella Esmeralda, de 3. A ellas se suman los tres hijos mayores de Ronaldo: Cristiano Jr., de 15 años, y los mellizos Mateo y Eva María, de 8, nacidos por gestación subrogada. El propio futbolista confesó recientemente que fueron precisamente sus hijos los que le animaron a dar el paso definitivo y pedir matrimonio a Georgina, un momento largamente esperado por sus seguidores y por quienes han seguido su historia de cerca.