Tras la detención de su exabogado, una denuncia podría complicar a Wanda Nara

Payarola fue arrestado en su casa del barrio Golf de Nordelta por la Policía Bonaerense, tras una meticulosa investigación realizada por el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez.

La Justicia de San Isidro investiga a Wanda Nara en el marco de la causa en la que terminó detenido su exabogado , Nicolás Payarola , acusado de defraudaciones millonarias a seis víctimas, entre ellas el padre de Gonzalo Montiel .

Payarola fue arrestado en su casa del barrio Golf de Nordelta por la Policía Bonaerense, tras una meticulosa investigación realizada por el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez. En su pedido de allanamiento, Iribarren pidió “especialmente” que se secuestre investigación que involucre a la conductora e influencer.

Nara, según documentos de la causa, fue involucrada en el caso por la abogada María Macarena Posse , hija del ex intendente de San Isidro, que realizó una denuncia en el marco de la causa a mediados de este año. En ella, apuntó directamente contra Payarola y la influencer. Posse representó a Nara junto a su socia en una serie de expedientes judiciales entre enero y abril de este año.

En su convenio de trabajo, Posse estipuló que, si Nara le revocaba el patrocinio dentro del año, la conductora debía pagar 600 mil dólares . El patrocinio fue revocado en abril. Wanda nunca pagó. Posse reclamó: la influencer "le clavó el visto". Luego, llegó la denuncia.

La abogada aseguró que representó a Nara en cuatro expedientes, la mayoría en torno al conflicto de Wanda con Mauro Icardi, entre ellos, los expedientes por divorcio y alimentos radicados en el Juzgado Civil N°86 de CABA.

También, la causa por sus problemas en torno a sus hijos con el futbolista, situado en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre, el centro de una serie de escándalos de alto perfil.

Según informa el portal Infobae, la cláusula de la fortuna fue discutida y aprobada entre todos los involucrados, de acuerdo a chats presentados por Posse. Sin embargo, Wanda y Payarola esquivaban la firma del convenio. Payarola comenzó a pedalear su bicicleta, aseguró la abogada: “Wanda está acá, todo adentro lo hablado, te envío el convenio”, aseveró.

A fines de junio, Posse emitió un comunicado a la prensa para exponer la situación. Payarola reapareció para contradecir a su colega. En su relato, incluso, Posse aseguró que envió varias veces escritos supuestamente firmados por Nara de vuelta a la conductora, porque dudaba de la firma misma. “Algunas eran muy dudosas y eso nos llevó a rehacer los escritos. No soy perito pero a simple vista eran raras”, aseguró.

Al final, las abogadas nunca cobraron un peso. Lo que sufrió Posse, aseguran fuentes del caso, es considerado una estafa.

Es posible que el fiscal Iribarren cite a Nara para brindar explicaciones, aseguran altas fuentes en el caso. El titular de la UFI Benavidez busca determinar si Nara es partícipe del engaño o una víctima más.