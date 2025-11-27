Netflix no renovará una serie de Zack Snyder, tras el fracaso que tuvo en la plataforma + Seguir en









El aclamado director no seguirá vinculado con la plataforma de streaming, luego de la confirmación de que se canceló la segunda temporada de su serie animada.

Netflix decide cancelar la serie creada por Zack Snyder.

La serie animada de Netflix "El ocaso de los dioses", creada por Zack Snyder (La Liga de la Justicia, Hombre de Acero, Batman vs Superman) fue cancelada oficialmente y no estrenará su segunda temporada. Aunque nunca se había confirmado una continuación tras su estreno en 2024, los fans mantenían las esperanzas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La historia tomó como hilo conductor la mitología nórdica. La trama gira en todo a Sigrid, cuya boda con el rey Leif es interrumpida por el ataque de Thor, una tragedia en la que asesina a toda su familia. Tras este incidente, Sigrid decide emprender una misión para vengarse y enfrentar a Thor.

el-ocaso-los-dioses "El ocaso de los dioses" no tendrá segunda temporada Después del considerado "fracaso" de la primera temporada, que se estrenó en septiembre del 2024, Netflix decidió no renovar el contrato con Zack Snyder. Lo cierto es que no logró ingresar al Top 10 semanal mundial de la plataforma, por lo que su repercusión fue mucho menor a la esperada.

Este resultado, más la reciente política de parte de Netflix de no continuar con proyectos que no generen suficiente éxito y ganancia, desembocaron en que no se invirtiera en más episodios, a pesar del final aparentemente abierto que se dejó en el final de temporada.

el ocaso de los dioses La animación para adultos en Netflix No es la primera serie de animación para adultos que Netflix se ve obligado a cancelar, otras como Gatos Explosivos (Exploding Kittens), Buenos tiempos (Good Times) también fueron canceladas, después sus correspondientes temporadas iniciales.

Por lo tanto, no es un golpe bajo dirigido a Zack Snyder, se trata de una decisión corporativa que apunta a invertir sólo en lo que resulta rentable y conveniente.

Temas Netflix

Streaming