MasterChef Celebrity: quién fue el cuarto eliminado del reality







Julia Calvo, Andy Chango y Luis Ventura recibieron las devoluciones más críticas de la noche por distintos errores en la preparación.

Andy Chango y Luis Ventura durante la gala de eliminación en MasterChef Celebrity.

La cuarta gala de eliminación de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo una noche intensa, marcada por la exigencia técnica del desafío propuesto por el chef Tomás Treschanski, creador del restaurante Trescha y ganador de una estrella Michelin.

En esta oportunidad, los nueve participantes con delantal negro debieron replicar una trucha confitada en aceite con curry verde, aceite de eneldo y jengibre, siguiendo al pie de la letra la masterclass del chef invitado. El desafío, considerado uno de los más difíciles de la temporada, requería precisión en la temperatura del aceite, equilibrio de sabores y una presentación impecable.

Los participantes que enfrentaron la prueba fueron Emilia Attias, Evangelina Anderson, Julia Calvo, Luis Ventura, Andy Chango, Chino Leunis, Susana Roccasalvo, Walas, Miguel Ángel Rodríguez y Marixa Balli, quienes dispusieron de 60 minutos para cocinar. A medida que avanzaba el tiempo, la tensión crecía en el estudio. Algunos concursantes lograron destacarse por su precisión, mientras que otros tuvieron dificultades con la cocción y la textura del plato. Según el jurado, los mejores resultados fueron los de Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli y Miguel Ángel Rodríguez, quienes consiguieron equilibrar los sabores y la presentación del plato.

Luis Ventura, el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity Por su parte, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, Emilia Attias y Walas se ubicaron en un segundo grupo de concursantes salvados. En cambio, Julia Calvo, Andy Chango y Luis Ventura recibieron las devoluciones más críticas de la noche por distintos errores en la preparación.

Luego de deliberar, el jurado decidió salvar a Julia Calvo, dejando en la cuerda floja a Ventura y Chango. Finalmente, tras una evaluación final, Luis Ventura fue elegido como el cuarto eliminado del certamen. El periodista se despidió entre aplausos de sus compañeros y agradeció la experiencia. “Acá vieron el verdadero. Busqué por el lado del show porque no estoy tan preparado para la cocina. Buscaron un personaje popular y tuve que devolver por ese lado”, expresó.

De esta forma Ventura se suma a Roña Castro, Esteban Mirol y Peque Schwartman como el cuarto eliminado del reality.