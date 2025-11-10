Valentina Cervantes termina con las especulaciones de por qué deja MasterChef: "Enzo me extraña"







La esposa de Enzo Fernández contó finalmente el verdadero motivo de su renuncia al reality de cocina.

La modelo expresó finalmente porque dejó MasterChef. Está relacionado con Enzo Fernández, su pareja con la que convive en Londres.

Luego de una tormenta de rumores, Valentina Cervantes, modelo y esposa de la estrella de la selección Argentina Enzo Fernández, expresó este lunes porque dejo inesperadamente el MasterChef Celebrity.

Cervantes estuvo en el centro de la atención pública en los últimos días, debido a su inesperada renuncia a seguir participando de MasterChef Celebrity. La modelo era una de las participantes más queridas del reality culinario que conduce Wanda Nara, y sorpresivamente el rumor de un posible regreso a su casa en Londres, crecía sin freno. Es que allí vive con su pareja y sus dos hijos, a los cuales Valentina siempre antepone cualquier situación.

Además, las especulaciones de la renuncia al programa, rondaban en un cruce con la mediática conductora y los celos de Enzo Fernández fueron los principales motivos que se barajaron durante las últimas semanas. Lo cierto es que la joven estrella en redes decidió terminar con versiones falsas y reveló por qué se va del ciclo televisivo.

Valentina Cervantes explicó porque dejó MasterChef Escapadita de a dos _Love y Valentina Cervantes juntó al futbolista del Chelsea, Enzo Fernández. "Sí, es verdad que me voy de Masterchef y, por ahora, me voy del país porque a mí lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada allá en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola y mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama adentro", comenzó indicando Valu, en diálogo con Georgina Barbarossa en Telefe.

Y añadió: "Entonces duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo, y este tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada y él capaz concentra y tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera.

Ante la consulta de la conductora sobre la versión de que se volvía a Londres por pedido de su pareja, Valentina reveló: "Enzo me extraña... gracias a Dios me extraña, prefiero que me extrañe y no que no, y nosotros -todos en general- los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá". Finalmente, terminó con el misterio y sintetizó: "Es más un tema de mi hija y yo, ante todo, siempre digo: yo soy mamá".