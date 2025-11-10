Luego de una tormenta de rumores, Valentina Cervantes, modelo y esposa de la estrella de la selección Argentina Enzo Fernández, expresó este lunes porque dejo inesperadamente el MasterChef Celebrity.
Valentina Cervantes termina con las especulaciones de por qué deja MasterChef: "Enzo me extraña"
La esposa de Enzo Fernández contó finalmente el verdadero motivo de su renuncia al reality de cocina.
-
Sorpresa en MasterChef Celebrity: La Joaqui se ausentó y Luck Ra fue su reemplazante
-
MasterChef Celebrity tuvo un nuevo eliminado de la competencia: quién dejó el reality de cocina
Cervantes estuvo en el centro de la atención pública en los últimos días, debido a su inesperada renuncia a seguir participando de MasterChef Celebrity. La modelo era una de las participantes más queridas del reality culinario que conduce Wanda Nara, y sorpresivamente el rumor de un posible regreso a su casa en Londres, crecía sin freno. Es que allí vive con su pareja y sus dos hijos, a los cuales Valentina siempre antepone cualquier situación.
Además, las especulaciones de la renuncia al programa, rondaban en un cruce con la mediática conductora y los celos de Enzo Fernández fueron los principales motivos que se barajaron durante las últimas semanas. Lo cierto es que la joven estrella en redes decidió terminar con versiones falsas y reveló por qué se va del ciclo televisivo.
Valentina Cervantes explicó porque dejó MasterChef
"Sí, es verdad que me voy de Masterchef y, por ahora, me voy del país porque a mí lo que me pasa es que mi hija, la que tiene cinco años, Olivia, ella está escolarizada allá en Inglaterra y ahora justo agarré un poco de vacaciones pero ella estuvo viviendo un mes con el papá allá sola y mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras porque yo no tengo nadie con cama adentro", comenzó indicando Valu, en diálogo con Georgina Barbarossa en Telefe.
Y añadió: "Entonces duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo, y este tiempo Enzo tiene una agenda muy ocupada y él capaz concentra y tiene partidos y esos dos, tres días mi hija se tiene que quedar con la niñera.
Ante la consulta de la conductora sobre la versión de que se volvía a Londres por pedido de su pareja, Valentina reveló: "Enzo me extraña... gracias a Dios me extraña, prefiero que me extrañe y no que no, y nosotros -todos en general- los cuatro nos encanta estar juntos. Mis hijos también lo extrañan al papá".
Finalmente, terminó con el misterio y sintetizó: "Es más un tema de mi hija y yo, ante todo, siempre digo: yo soy mamá".
- Temas
- Enzo Fernández
- Telefe
Dejá tu comentario