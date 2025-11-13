Maru Botana denunció a una constructora por una estafa millonaria

El hecho se remonta a la época de la pandemia, cuando Botana se ofreció a colaborar con la Fundación Conin que necesitaba construir una cooperativa laboral en Mendoza.

Maru Botana quedó envuelta en un escándalo tras ser víctima de una presunta estafa millonaria por parte de una constructora a la que había cedido su imagen para fines solidarios.

El hecho se remonta a la época de la pandemia, cuando Botana se ofreció a colaborar con la Fundación Conin , un centro nutricional ubicado en la región de Las Heras, Mendoza, que necesitaba construir una cooperativa laboral. El objetivo era levantar una pastelería y un salón de usos múltiples de 128 m2 para que "los chicos pudieran trabajar" .

Según relató Botana, su colaboración fue un canje: "Yo hice todo lo que se necesitaba para la publicidad de sus construcciones, a cambio, en vez de pedirles plata., les pedí que armen la cooperativa". La cocinera cedió la sesión entera de su imagen a la constructora por dos años.

A pesar del compromiso, la obra nunca se llevó a cabo. En 2021, la constructora le había asegurado que iban a empezar la edificación, pero el periodista Luis Bremer confirmó que el terreno "sigue arrasado y árido" . Además del incumplimiento, ahora la constructora le "deben 60 millones de pesos".

La indignación crece al revisar las redes sociales de la empresa, ya que en octubre de 2023 publicaron que el proyecto estaba "por terminarse". Incluso mencionaron: "Abunda la emoción. Las chicas de Cooperativa La Maru ya se están preparando para poner manos a la obra en esta hermosa Pastelería".

Maru Botana contó su versión en relación a la estafa

Botana habló en el programa A La Tarde y contó su versión, lamentando la situación: "Les prometí que se iba a hacer esa obra y nunca se hizo".

La cocinera explicó que no le dieron "ningún tipo de explicación concreta", más allá de que "Se fue un socio, se disolvió y me dejaron en banda". La situación le generó un gran dolor emocional.

Actualmente, Botana está llevando el caso a la justicia. "Estoy en juicio con ellos y lo dejé en manos de abogados porque, en su momento, me puso muy triste la situación". El mayor pesar para la cocinera fue la manipulación de su figura: "Me dio mucho dolor que usaran mi imagen ilusionando a las chicas que tenían un sueño, que no fue. No se construyó nada".