Lanzan el tráiler de "The End of an Era" la serie documental sobre el "The Eras Tour" de Taylor Swift







La serie presenta a algunos invitados como Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran y Florence Welch.

Llega una nueva producción relacionada a la cantante estadounidense.

Disney+ presentó el tráiler de The End of an Era la serie documental sobre el "The Eras Tour" de Taylor Swift. Se estrenarán dos episodios cada semana a partir del 12 de diciembre.

La docuserie está dirigida por Don Argott, codirigida por Sheena M. Joyce y producida por Object & Animal.

Cómo es The End of an Era, la serie documental sobre Taylor Swift El evento de Disney+ narra el desarrollo, el impacto y los entresijos nunca antes vistos de la exitosa gira de Swift, prometiendo una “mirada íntima a la vida de Taylor mientras su gira acaparaba titulares y emocionaba a fans de todo el mundo”.

"Soy muy consciente de las fuerzas misteriosas en juego sobre las que nunca tendré control", dice Swift en el comienzo del tráiler, mientras se reproducen imágenes de ella siendo llevada al escenario en un carrito de limpieza. "Este espectáculo creó una experiencia de unión para unas 70.000 personas a la vez. Hay algo muy especial en eso".

Embed - Taylor Swift | The End of an Era | Official Trailer | Disney+ La serie presenta a los invitados al concierto Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran y Florence Welch, junto con la banda, bailarines, equipo y familiares de Swift, y fue filmada en Vancouver, Columbia Británica.

Taylor Swift se tomará un descanso de los shows en vivo Tras cerrar el capítulo más intenso de su carrera, Taylor confirmó que se tomará un descanso. “Estoy muy cansada”, confesó en una charla reciente, describiendo la gira como el mayor reto físico que enfrentó. Contó que durante el tour apenas tenía tiempo para recuperarse, y que recién ahora puede volver a tener hobbies y cuidar su salud. Aun así, aclaró que su retiro no será definitivo: “Si vuelvo a salir de gira, quiero hacerlo realmente bien”, dijo. Por ahora, su prioridad es descansar y celebrar el cierre de una etapa que redefinió su carrera.