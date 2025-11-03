Sorpresa en MasterChef Celebrity: La Joaqui se ausentó y Luck Ra fue su reemplazante

El reality de cocina conducido por Wanda Nara tuvo un nuevo participante, el cantante cordobés reemplazó a su novia.

La emisión de este domingo de MasterChef Celebrity , tuvo la sorpresiva participación del cantante de cuarteto Luck Ra , quien reemplazó a su novia “La Joaqui” en la competencia de cocina.

Al inicio del programa, Wanda Nara le dio la bienvenida al segundo grupo de famosos, sin la presencia de la cantante de RKT: “Como verán, está faltando una compañera, la dan por descartada, pero no, La Joaqui está de gira. Y nos mandó una persona que estoy segura de que va a cuidar muy bien su lugar en la competencia”.

Fue allí cuando Luck Ra ingresó al estudio luciendo el delantal blanco de su pareja y sorprendiendo a los demás famosos con su presencia en la competencia.

“Un honor el traspaso. Vamos a ver si puedo representarla a Joaqui como se debe” , le contó a Wanda.

Cuando la conductora le entrego un delantal con su nombre, el artista sorprendió al lucir una remera con un corazón en el centro y una imagen de él junto a Joaqui, además de una romántica frase abajo de ello.

Al momento de revelar cuanto tiempo estará a cargo de la cocina, el músico dijo no tener idea: “Y... cuando vuelvo de la gira, la verdad que me mataste. Yo no sé, anoche estuve aprendiendo todo esto, estuve viendo los programas. Así que vamos a dejarlo todo en la cancha”.

“Pero Joaqui es medio fuerte, tiene carácter. ¿No te dijo ‘sí te bochan ni aparezcas por casa’?”, lanzó Wanda.

“Solo me dijo: ‘No pierdas esto, hijo de mil’, así que solo tengo una tarea", contesto entre risas.

Para finalizar su presentación oficial en el certamen, Luck Ra confesó cuál es el su plato favorito de La Joaqui: “A mí me encantan los guisos de fideos moñitos que se hace”.

Cómo fue la participación de Luck Ra en MasterChef Celebrity

En esta oportunidad, el ciclo le dio la bienvenida a un clásico recurso del certamen: la cinta transportadora, que obliga a los participantes a utilizar los ingredientes que circulan de manera obligatoria.

A su vez, el jurado conformado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui exigió sorpresa y creatividad en los platos presentados.

En su debut, Luck Ra presentó una pata de pollo con una guarnición de puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas.

Con una gran presentación y explicación de su plato, el artista infiltró un mensaje sobornando al jurado: "No quiero dormir en el sillón, dejame pasar", indicaba el mensaje.

Para sorpresa de todos, el jurado tuvo una buena reseña de su plato y aseguró un lugar en el balcón.