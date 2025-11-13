"Shogun", la exitosa serie de Disney, confirmó el elenco de su segunda temporada

Shogun fue la gran triunfadora de la temporada de los Premios Emmy 2024, al ganar la cifra récord de 18 estatuillas de las 25 categorías en las que estaba nominada.

La exitosa serie de FX y Disney, Shogun , comenzará la producción de su segunda temporada en Vancouver en enero, con caras nuevas y conocidas que se unirán a Hiroyuki Sanada y Cosmo Jarvis en el reparto.

Las nuevas incorporaciones incluyen a Asami Kizukawa en el papel de Aya, Masataka Kubota como Hyuga, Sho Kaneta como Hidenobu, Takaaki Enoki como Lord Ito y Jun Kunimura como Goda. El elenco de la temporada 1 que regresará incluye a Fumi Nikaidô como Ochiba, Shinnosuke Abe como Buntaro, Hiroto Kanai como Omi, Yoriko Dôguchi como Kiri, Tommy Bastow como Alvito, Yuko Miyamoto como Gin, Eita Okuno como Saeki y Yuka Kouri como Kiku.

Cuando regrese la serie los nuevos episodios estarán disponible en Disney+, dónde también se puede ver la primera temporada.

En la primera temporada, una adaptación original de la exitosa novela de James Clavell , Lord Yoshii Toranaga (Sanada) luchó por su supervivencia mientras sus enemigos en el Consejo de Regentes se unían en su contra. Cuando un misterioso barco europeo fue hallado varado en una aldea cercana, su piloto inglés, John Blackthorne (Jarvis), compartió con Toranaga secretos estratégicos vitales que inclinaron la balanza del poder a su favor, permitiéndole ganar una guerra civil que marcaría el siglo.

La segunda temporada de Shogun se sitúa diez años después de los sucesos de la primera y continuará la saga inspirada en la historia de dos hombres de mundos diferentes cuyos destinos están inextricablemente entrelazados.

Como parte de la gran revelación que tuvo lugar el miércoles en el evento Walt Disney Company Asia Pacific Disney+ Originals Preview en Hong Kong, también se confirmaron los equipos de guionistas y directores.

El equipo de guionistas de la segunda temporada está formado por Rachel Kondo, Justin Marks, Shannon Goss, Matt Lambert, Maegan Houang, Emily Yoshida, Caillin Puente y Sofie Somoroff.

Entre los directores que regresan de la primera temporada se encuentran Hiromi Kamata (episodio 6, "Ladies of the Willow World") y Takeshi Fukunaga (episodio 7, "A Stick of Time"), a quienes se unirán Anthony Byrne (Say Nothing), Kate Herron (Loki) y Marks, también del equipo de guionistas.

Shogun fue la gran triunfadora de la temporada de los Premios Emmy 2024, al ganar la cifra récord de 18 estatuillas de las 25 categorías en las que estaba nominada. Rompió el récord de mayor número de Emmys ganados por una serie en una sola temporada. La serie también hizo historia en las categorías de actor y actriz protagonista de una serie dramática: Sanada se convirtió en el primer actor japonés en ganar el Emmy a Mejor Actor Protagonista en una Serie Dramática, y Anna Sawai en la primera actriz de ascendencia asiática en ganar el premio a Mejor Actriz Protagonista en la misma categoría.