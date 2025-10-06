"Mátate, amor", la película con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson presentó su primer tráiler







El estreno de la película basada en la novela de Ariana Harwicz se dará luego de su premiere mundial en el Festival de Cine de Cannes, a principios de año.

Lawrence protagoniza "Mátate, amor". MUBI - Kimberly French

Mátate, amor (Die, My Love), la sensacional y nueva película de la escritora y directora Lynne Ramsay (You Were Never Really Here, Morvern Callar, We Need to Talk About Kevin), qué llegará a los cines de la Argentina a partir del próximo 6 de noviembre, presentó su primer tráiler. Martin Scorsese es uno de los productores del filme.

La película, que adapta la novela de 2017 de la argentina Ariana Harwicz, está protagonizada por la ganadora del Oscar Jennifer Lawrence y Robert Pattinson.

De qué trata Mátate, amor "Grace, escritora y joven madre, se está hundiendo lentamente en la locura. Encerrada en una vieja casa en Montana y sus alrededores, la vemos actuar cada vez más agitada y errática, dejando a su compañero, Jackson, cada vez más preocupado e indefenso", según la sinopsis de Mubi.

MÁTATE, AMOR _ Tráiler Oficial _ En cines noviembre 6 _ Con Jennifer Lawrence y Robert Pattinson

"El centro de esta historia se centra en la complejidad del amor y de cómo puede cambiar y transformarse a lo largo del tiempo. Busqué que fuera realista, humana, espontánea y a veces divertida, capturando los momentos que se sienten pequeños, pero que tienen mucho peso. La película es para todo aquel que alguna vez ha estado en una relación. Hay dolor y belleza en la vulnerabilidad", aseguró su directora en un comunicado.

Mátate, amor esta protagonizada por Lawrence (Silver Linings Playbook, American Hustle), Pattinson (Mickey 17, The Batman), LaKeith Stanfield (Judas and the Black Messiah, The Book of Clarence), Nick Nolte (Cape Fear, 48 Hours, The Prince of Tides) y Sissy Spacek (Carrie, Coal Miner’s Daughter, In the Bedroom).